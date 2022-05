Il segretario dem a margine del forum 'Verso sud' in corso a Sorrento: "Ci fosse una crisi si andrebbe al voto"

“Non ho nessun dubbio che questo Governo andrà avanti fino alla fine della legislatura. Aggiungo anche che questo è l’ultimo Governo della legislatura, se ci fossero crisi di governo adesso non ci si metterebbe a discutere, si andrebbe al voto. Quindi penso che in questo momento crisi di governo ed elezioni anticipate non siano nei radar, credo fortemente invece che andremo, ne sono straconvinto, alla fine della legislatura anche perché abbiamo molte cose da fare”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine del forum ‘Verso sud’ in corso a Sorrento.

