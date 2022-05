La ministra al Forum 'Verso Sud': "Continuiamo a sostenere resistenza ucraina"

“Non è una sorpresa. L’Italia e l’Europa hanno sempre affermato che l’obiettivo a cui noi dobbiamo tendere è la pace, o quantomeno un cessate il fuoco in Ucraina, e su questo non credo che gli interessi tra Europa e Usa divergano”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, parlando con i giornalisti a margine del Forum “Verso Sud” organizzato da The European House – Ambrosetti a Sorrento. “Penso che se non sostenessimo la resistenza ucraina non ci sarebbe la pace ma una resa senza condizioni, perché la Russia raderebbe al suolo L’Ucraina – ha porseguito Carfagna -. Ha fatto bene, quindi il presidente Draghi a porre il tema con determinazione durante il suo incontro a Washington con il presidente Biden ma ovviamente non possiamo lasciare Ucraina al suo destino”, ha detto, aggiungendo che tutti i paesi soffrono in maniera diversa per l’impatto della guerra.

