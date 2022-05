Il coordinatore nazionale di Italia viva: "Mi sembra un dibattito interno al M5S"

“A nessuno piace mandare armi. E’ chiaro però che le condizioni non sono queste, ma sono quelle di un’Ucraina che è un paese invaso e al quale dobbiamo consentire di difendersi. Il Parlamento ha già votato, si è espresso e quindi non vedo perchè tornare a votare. Non è successo nulla di nuovo se non che la Russia continua ad attaccare. Quindi quello delle armi mi sembra un dibattito tutto interno al Movimento 5 Stelle”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato a margine degli Stati generali della natalità in corso a Roma. “Se credo che ci sia un interesse a logorare il governo di Draghi? Da parte nostra sicuramente no, ma ci sarà qualcuno che deve sopravvivere politicamente e pensa che logorare il governo sia l’unico modo per farlo. E mi dispiace perché non è questo il momento per dividersi all’interno del paese e all’interno della Nato. E che lo faccia un ex premier come Conte e’ imbarazzante”, conclude.

