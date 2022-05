Kiev denuncia uso bombe al fosforo e a grappolo

(LaPresse) Per la ricostruzione dell’Ucraina ci sarà bisogno di un nuovo “Piano Marshall”. Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi, in occasione della serata di gala dell’Atlantic Council a Washington, che lo ha visto premiato per la sua “leadership internazionale”. Draghi ha spiegato che i termini di un eventuale accordo di pace saranno decisi dall’Ucraina: “Sta a loro deciderlo e a nessun altro”.

