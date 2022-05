La capogruppo di Italia Viva alla Camera: "La sua autorevolezza è stata confermata nell'incontro con Biden"

(LaPresse) “Credo che l’autorevolezza di Draghi sia stata confermata una volta in più nel suo incontro con il presidente Biden. Valuto positivamente le parole del presidente del Consiglio che ha parlato della necessità di costruire la pace. Come Italia Viva lo sosteniamo dai primi giorni. Serve lavorare sulla pace con un forte impegno dell’Unione europea. Per quanto ci riguarda sarebbe indispensabile individuare una unica voce per l’Europa, una figura che sia autorevole per poter portare la pace nel nostro continente”. Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a margine del convegno ‘La geopolitica del cibo’, oggi a Roma.

