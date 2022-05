Cerimonia in occasione della Giornata dell'Europa e della vittoria sul nazifascismo

La bandiera dell’Unione Europea ha avvolto l’ambasciata ucraina in Italia, nel quartiere Parioli di Roma, alla presenza di una delegazione di ambasciatori di paesi europei in Italia, guidati dal rappresentante della Francia, alla presidenza di turno dell’Unione Europea, Christian Masset. La cerimonia organizzata dall’associazione “Europa Now” in occasione della Giornata dell’Europa e della vittoria sul nazifascismo. “Non ho seguito il discorso di Putin dalla Piazza Rossa, mi stavo preparando per accogliere i miei colleghi all’ambasciata. Ho visto alcune foto della parata e ho sentito le parole del mio presidente”. Così l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk: “Zelensky ha detto: spero che presto avremo due giorni della vittoria, ma l’altro paese non ne avrà nessuno”. “L’impegno della Francia è di fare in modo che la candidatura dell’Ucraina sia esaminata con un ampio dibattito”, ha spiegato il diplomatico francese Christian Masset: “Per avere un’Europa più forte davanti a tutte le sfide che abbiamo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata