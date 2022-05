Il leader della Lega: "Mandare più armi allontana la pace"

“Io lavoro per la pace e condivido le preoccupazioni non politiche, ma della maggioranza assoluta degli italiani e del Papa sul fatto che mandare più armi allontana la pace. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, all’uscita dal palazzo dei gruppi della Camera dopo il vertice del centrodestra di governo sulla delega fiscale. “Qua dopo due mesi e mezzo abbiamo mandato tante armi e contiamo tanti morti, quindi penso che la via della diplomazia sia l’unica da perseguire”.

