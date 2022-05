Il leader della Lega: "Mandare più armi allontana la pace"

“E’ dalla fondazione di Forza Italia che difendiamo la casal degli italiani e anche oggi siamo riusciti a ottenere un risultato positivo: siamo molto fiduciosi sul fatto che anche la riforma del catasto non conterrà alcun incremento della pressione fiscale verso i cittadini italiani. Abbiamo elaborato un testo che abbiamo presentato al governo e siamo ottimisti”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani dopo la riunone del centrodestra. “Siamo convinti che già oggi si possa raggiungere un accordo sulla riforma del catasto che faccia emergere il sommerso e dia sostegno ai Comuni che fanno emergere questo sommerso”. “Nel nostro testo si prevede che non ci siano assolutamente strumenti per aumetare la pressione fiscale sulla casa: è un passo avanti importante – ha aggiunto -, siamo ottimisti, ho parlato più volte con il presidente Draghi. Siamo veramente a un passo dalla svolta che rafforza il governo e conferma che Forza Italia, con tutto il centrodestra di governo, ha difeso il patrimonio degli italiani e ha mantenuto gli impegni della campagna elettorale. E’ la dimostrazione che Forza Italia stando al governo, può impedire che sia l’aumento della pressione fiscale nel Paese”.

