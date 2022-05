Un'ora e mezza di colloquio tra il premier e il leader della Lega

“Stiamo lavorando bene. Dopo i 14 miliardi per rinnovare gli sconti sulle bollette di luce, gas, benzina e diesel, abbiamo probabilmente trovato la soluzione per evitare aumenti di tasse sulla casa, sui risparmi e sugli affitti. Una delega fiscale quindi che conferma la flat tax e che non prevede nuove tasse è quello che la Lega e il centrodestra chiedevano”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine dell’incontro di circa un’ora a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. “Con Draghi abbiamo parlato di pace, non di armi, bombe, guerra. Abbiamo parlato di come arrivare al cessate il fuoco” in Ucraina “e di come arrivare il prima possibile alla pace”, aggiunge il leader del Carroccio.

