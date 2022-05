La leader di FdI a margine della visita alla Milano Beauty

“Se c’è una cosa chiara è che io non faccio gli interessi di Fratelli d’Italia. Facessi gli interessi di FdI o i miei sarebbe stato facile per me andare al governo per avere maggiore agibilità di quella che un partito all’opposizione può avere. Rimango convinta del fatto che non puoi cambiare le cose alleandoti con i tuoi avversari”. Così Giorgia Meloni a margine della visita alla Milano Beauty, rispondendo al leader della Lega, Matteo Salvini, che noi giorni scorsi aveva detto come la Lega stesse al governo facendo gli interessi del Paese, mentre altri pensano solo agli interessi di partito. “Abbiamo avuto su questo una lettura diversa, io non dico che gli altri hanno fatto interessi di partito come pretendo che non si dica di me. È sbagliata la premessa, a me non interessa fare gli interessi di partito, i partiti sono strumenti. A me interessa fare gli interessi dell’Italia. Non giudico le scelte degli altri, che posso non condividere, chiedo che non vengano giudicate le mie”, ha concluso Meloni.

