Così il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia

“Era una riunione di governo, noi siamo all’opposizione, è chiaro che non partecipiamo. Noi condividiamo la linea che è nel nostro programma: nessuna tassa in più agli italiani, sempre e in particolare in questo momento. Aggredire la casa è una cosa che FdI non tollera. Verificheremo cosa hanno messo in campo e se sono credibili i nostri alleati, noi ci saremo”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia commentando il vertice del centodestra di governo sul fisco.

