Il coordinatore di Forza Italia: "La Meloni non è al Governo, chi sta al Governo tratta"

“Era una riunione di governo e la Meloni e Fratelli d’Italia non stanno al Governo” e “sui contenuti siamo d’accordo, ma è chi è in maggioranza che deve trattare. Ecco perché importante avere un centrodestra di governo, perché soltanto stando al governo si possono risolvere i problemi che interessano agli italiani a partire dalla difesa della casa che sta a cuore a ogni cittadino del paese. Non stando al governo è più difficile difendere quei principi. Ecco perché siamo stati fin all’inizio al sostegno del governo Draghi. Credo però che il lavoro che abbiamo fatto vada bene anche al centrodestra che è all’opposizione”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, uscendo dal vertice di centrodestra di Governo ai gruppi parlamentari della Camera.

