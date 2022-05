Il segretario generale della Cisl: "Per recuperare altre risorse serve un'ulteriore tassazione degli extraprofitti"

“Il governo ci ha anticipato che è allo studio una norma in arrivo nelle prossime ore da 6-7 miliardi per sostenere famiglie e imprese e fronteggiare questa situazione di difficoltà”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi, apprezzando la convocazione del governo e sottolineando che è “uno stanziamento importante ma non sufficiente”. Per recuperare altre risorse servirebbe agire per “un ulteriore tassazione degli extraprofitti delle multinazionali, il reinvestimento dell’extra gettito Iva e possibilitò di uno scostamento di bilancio”, aggiunge Sbarra.

