La senatrice di Fratelli d'Italia ha parlato a margine della riunione programmatica del partito

“La lega? Non sono competitor, abbiamo lavorato per una coalizione unita perché sappiamo che nel cuore degli italiani c’è il centrodestra unito”. Così la senatrice di Fdi, Daniela Santanché, a margine della riunione programmatica di Fratelli d’Italia a Milano. “Però – continua Santanché- dobbiamo chiedere agli alleati in che metà capo giocano. Noi siamo stati dei paracarri e siamo sempre stati nel campo del centrodestra. Decidano se stare di qua come siamo stati noi e chiediamo reciprocità, noi abbiamo sempre sostenuto i candidati uscenti della coalizione e quindi crediamo che anche loro si comportino alla stessa maniera. Non è un problema nostro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata