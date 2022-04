Il leader della Lega: "L'importante è parlare di pace"

Il leader della Lega Matteo Salvini a margine della Conferenza Organizzativa Nazionale di Confedilizia all’Hotel Parco dei Principi di Roma è intervenuto sulla guerra in Ucraina. “Noi stiamo aiutando unitariamente, economicamente e militarmente il popolo ucraino. L’importante è parlare di pace. Non stiamo riferendoci al presidente Mattarella ma ad altri leader occidentali che parlano solo di guerra e di armi e questo non aiuta la pace. Giocare alla terza guerra mondiale non mi pare saggio. Farò di tutto a convincere tutti a deporre le armi. A partire dai russi. Farò tutto quello perché si arrivi ad un cessate il fuoco della Russia”, ha detto Salvini.

