Il presidente del Movimento 5 Stelle ribadisce di non voler inviare armi letali e carri armati

“Siamo contrari ad armamenti sempre più letali e pesanti. Carri armati non ne vogliamo inviare”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine convegno organizzato dalla Uil su ‘L’attualità del pensiero politico, economico, sociale e cosmopolita di Giuseppe Mazzini’. “La nostra posizione e chiara: non abbiamo girato la testa dall’altra parte e per questo giustifichiamo gli aiuti militari all’Ucraina, ma nel solco della art. 51 della carta ONU siamo contrari a un’escalation militare”, aggiunge Conte. “La riconquista del proprio territorio è legittima difesa, la controffensiva in territorio russo è un’altra prospettiva”.

