Il segretario generale della Uil: "Non discutiamo gli accordi internazionali ma la nostra posizione è chiara"

“Noi siamo stati chiari, in questo momento le emergenze sono sociali ed economiche. Non mettiamo in discussione gli accordi internazionali ma pensiamo che adesso le emergenze siano altre”. Così il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine del convegno organizzato dal sindacato su “L’attualità del pensiero politico, economico, sociale e cosmopolita di Giuseppe Mazzini” sulla questione dell’aumento delle spese militari legate alla guerra in Ucraina.

