Il leader della Lega: "Faccio un nuovo appello all'unità della coalizione"

“Il centrodestra inevitabilmente dovrà presentarsi unito alle Politiche l’anno prossimo perché solo uniti si vince. Faccio appello all’unità anche per Palermo, Parma, Viterbo e le altre città nelle quali ancora siamo divisi. Noi a Palermo abbiamo fatto un passo indietro. Noi siamo per l’unità e per avere una squadra di Governo comune”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza organizzativa di Confedilizia.

