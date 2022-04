Ministro della Pubblica amministrazione: "Il caro energia c'era prima della guerra"

“La difficoltà degli approvvigionamenti c’era anche prima e va risolta nel mercato degli approvvigionamenti anche il caro energia c’era prima della guerra. Il Pnrr è un contratto e va rispettato, se poi c’è bisogno di un adeguamento si farà ma questo era già previsto. Riscrivere il Pnrr per buttare la palla in tribuna non serve a nessuno. Nessuno lo dice in Europa e non lo diciamo neanche noi quindi il Pnrr si adegua sui nuovi costi delle materie prime ma dare un segnale del rispetto del Pnrr è il più grande investimento che potevamo fare”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta a margine del convegno promosso da Concommercio a Roma.

