Il ministro della Pubblica amministrazione: "Le cose da fare sono tante ma con un senso di governo della realtà"

“Se riusciamo grazie all’Europa a definire i cap di energia, gas elettricità e scomporre il rapporto tra gas e prezzo dell’elettricità questa componente potrebbe ridurre l’inflazione da prezzi energetici. Occorrerà fare altro, non possiamo permetterci un aumento dell’Iva se dobbiamo tutelare categorie deboli. Serve una piccola redistribuzione dell’Iva prendendo un po’ di risorse finanziarie dagli incrementi, ad esempio. Un buon segnale di responsabilità come fatto per gli extraprofitti sulle accise di benzina. Questa è una extra Iva da energia e si può anche redistribuire senza innescare rincorse prezzi-salari. Le cose da fare sono tante ma con un senso di governo della realtà”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a margine del convegno di Confcommercio a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata