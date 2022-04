Il Presidente di Italia Viva spegne le polemiche dopo il post social sull'eredità politica e morale del leader del Msi

“Io non sono mai per le polemiche, quindi davanti alle polemiche faccio un passo indietro. Nel mio giudizio sul fascismo non c’è una virgola di positività. Il Movimento Sociale Italiano si candidò nel rispetto di questa Costituzione che è profondamente anti-fascista e io rivendico questo nella storia del nostro Paese. Ognuno si tiene le sue idee e io mi tengo le mie che sono profondamente democratiche. E se devo evitare le polemiche faccio volentieri un passo indietro, soprattutto in un momento come questo”. Così il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato ha risposto alle critiche per il suo tweet sull’eredità politica e morale di Giorgio Almirante, leader del Msi.

