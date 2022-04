Il leader del M5S ha cenato ieri sera con Beppe Grillo e il Presidente del Senato Roberto Fico

(LaPresse) “Abbiamo cenato, ci siamo rilassati un po’. Renzi mi ha sfidato in tv? Ecco, la sfida è al Copasir, vada li dove ha l’obbligo di dire la verità”. Sono le parole di Giuseppe Conte dopo l’ìncontro con Beppe Grillo all’Hotel Forum di Roma mercoledì sera. Con l’ex presidente del Consiglio anche il presidente della Camera, Roberto Fico.

L’ex premier in serata era stato ospite di Lilli Gruber nella trasmissione La7 ‘Otto e mezzo’: “Barr, il quale come ministro della Giustizia ha sotto di sè i servizi di intelligence dell’FBI – aveva detto Conte in tv a proposito del Russiagate – quando ha trasmesso la lettera ufficiale tramite il nostro ambasciatore a Washington scritto nero su bianco che non metteva in discussione il nostro operato ma che voleva solo uno scambio di informazioni. L’incontro é stato studiato e preparato, non sono stato né disinvolto né disattento”.

