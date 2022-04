Il presidente della Repubblica con gli atleti azzurri in occasione della riconsegna del tricolore dopo le olimpiadi di Pechino

(LaPresse) “La guerra è esattamente il contrario del significato e dello spirito olimpico e paralimpico ed è questo che ci richiama ad alcune riflessioni”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della riconsegna del tricolore dopo le olimpiadi di Pechino. “Si recuperi ragionevolezza nel mondo e nel nostro continente. Lo stiamo facendo attraverso iniziative di carattere politico, economico e finanziarie con il sostegno a chi resiste per la propria indipendenza. La difesa dei valori di libertà e democrazia si sta attuando “con il sostegno a chi resiste per la propria indipendenza, lo stiamo facendo con una azione di esortazione costante a ritrovare le ragioni del buon senso e della pace a rifiutare quel che vediamo di così orribile turpe nei comportamenti”.

