Così l'esponente M5S, prima firmataria della legge Saman

“Oggi è stata approvata una norma di civiltà a tutela delle donne che coraggiosamente denunciano una situazione di pericolo. Questa proposta vuole inserire nell’articolo 18 bis del testo unico immigrazione il reato di induzione e costrizione al matrimonio. Questo vuol dire che per le ragazze costrette in questa situazione viene rilasciato un permesso di soggiorno. Quello che è mancato a Saman Abbas. E’ per lei che abbiamo scritto questa legge”. Così Francesca Ascari del Movimento Cinque Stelle prima firmataria della legge Saman.

