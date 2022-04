Il leader 5 Stelle dopo l'incontro con il Capo dello Stato Mattarella a seguito delle perplessità espresse dal leader M5S sui temi della difesa

(LaPresse) – Giuseppe Conte esce dal Quirinale dopo l’incontro con il Capo dello Stato Mattarella a seguito delle perplessità espresse dal leader M5S sui temi della difesa e sul decreto in materia approvato dal Senato. “Il dato importante è che fino all’altro giorno tutti parlavano del 2024 e di 10-15 miliardi come un dogma. Ora tutti sono convenuti sulla posizione del Movimento. Ora dobbiamo però discutere perché dobbiamo capire quanti soldi metteremo nel prossimo anno. Sono tutte questioni che come partito di maggioranza vogliamo discutere”, ha detto l’ex premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata