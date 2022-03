Il premier da Bruxelles: "Avrò colloqui con Putin"

(LaPresse) “Ho visto le parole del Santo Padre a cui vorrei esprimere la mia personale gratitudine e quella del Governo. Vorrei ribadire subito che noi stiamo cercando la pace”. Così il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Noi stiamo cercando la pace, io la sto cercando veramente. Gli altri leader europei come i francesi e i tedeschi, in particolare, la stanno cercando. Hanno avuto e avrò anch’io colloqui con Putin. Questa è la prima importante cosa da tenere a mente”, ha aggiunto Draghi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata