Così il leader del M5S commentando la sua convocazione

“Ho chiamato io il presidente Urso del Copasir e gli ho detto di essere a disposizione per un’immediata audizione dopo aver letto alcune agenzie. Trasparenza e legalità per noi sono dei punti fermi”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte prima di essere ascoltato al Copasir sulla questione legata alla missione sanitaria della delegazione russa ospitata in Italia nel marzo 2020, nel pieno dell’emergenza Covid.

