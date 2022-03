Il Presidente del Consiglio interviene dopo il discorso del Capo di Stato ucraino

“L’Italia ha ammirato il coraggio del presidente Zelensky e dei cittadini ucraini. La resistenza dei luoghi in cui si abbatte la ferocia di Putin è eroica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo in Parlamento dopo il videocollegamento di Zelensky spiegando che l’Italia vuole “disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell’Ucraina all’Europa. Nelle scorse settimane è stato sottolineato come il processo di ingresso nell’Unione Europea sia lungo, fatto di riforme necessarie a garantire un’integrazione funzionante. Voglio dire al Presidente Zelensky che l’Italia è al fianco dell’Ucraina in questo processo. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione Europea”, ha aggiunto. “L’Ucraina ha il diritto di essere sicura, libera, democratica. L’Italia, il Governo, il Parlamento, e tutti i cittadini sono con voi, Presidente Zelensky”, ha concluso Draghi.

