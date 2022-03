Il segretario dem: "Calmierare subito i prezzi con le compagnie"

(LaPresse) “Se non vogliamo che scatti in Italia quello che è successo in Francia con i Gilet Gialli, bisogna subito calmierare il prezzo dei carburanti. In questo caso è un intervento che va fatto nei confronti diretti delle compagnie”. Lo ha dichiarato il segretario dem Enrico Letta a margine della conferenza programmatica dei Verdi a Roma. “Poi ci sono gli aiuti alle famiglie, io credo sia il momento di ragionare ad un assegno energia per consentire alle famiglie con redditi più bassi di difendersi da aumenti insopportabili”, ha aggiunto Letta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata