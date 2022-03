Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha parlato a margine di un evento a Milano

“Bisogna fare di tutto per arrivare ad un accordo tra Russia e Ucraina per far cessare le armi. Serve una grande mediazione dell’Onu che trovi degli inviati in grado di poter parlare con Putin e l’Ucraina, io ho fatto i nomi di Berlusconi e Merkel che sono due grandi leader europei in grado di trattare con entrambe le parte, due rappresentati dell’occidente, due grandi europeisti che possono interloquire anche con Putin”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine dell’evento ‘Milano chiama Lombardia. Forza Italia incontra i territori per costruire insieme la Regione di domani’. “Draghi si sta muovendo bene e con la posizione della Francia insieme potremmo anche cercare convincere la Germania a dare vita ad un nuovo Recovery per dare vita alla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche e una politica di difesa comune perché poi ci sarà anche il costo della ricostruzione dell’Ucraina che dovrà anche essere sostenuto una volta finita la guerra. L’Ucraina ha fatto richiesta di adesione all’UE, i tempi sono quelli che servono. Acceleriamoli per avviare la trattativa ma non si entra nell’UE con grande facilità, melo momento in cui diventa candidato ha politicamente una maggior copertura da parte dell’UE, senza essere formalmente all’interno dell’Unione. C’è un sostegno da parte dell’Unione Europea, andiamo avanti e valutiamo tutte le possibilità per aiuti economici e militari con l’obbiettivo però di raggiungere la pace”, spiega Tajani.

