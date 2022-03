Così il segretario della Cgil a Firenze

(LaPresse) “Siamo perché si fermi questa guerra e riteniamo necessario che tutte le iniziative debbano essere messe in campo”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione per la pace di Firenze organizzata da Eurocities. “L’invito che i sindaci ci hanno fatto – ha aggiunto – credo che sia un patto importante e credo che mai come adesso debba arrivare una voce che chieda all’Onu e ai governi europei di fare la loro parte, perché la soluzione si trova bloccando le armi, facendo cessare il fuoco e facendo le trattative. Trattare, trattare, trattare per risolvere i problemi”.

