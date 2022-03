Il presidente della Regione Toscana alla manifestazione per la pace: "Piazza che aiuta l'Europa"

(LaPresse) “Sono felice di vedere che questo sia un clima che si irradia in tutta Europa”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dalla manifestazione per la pace organizzata a Firenze nell’ambito dell’iniziativa ‘Cities stand with Ukraine’. “Dobbiamo far sentire la voce della guerra spenta e quella della pace viva in tutta Europa – aggiunge – Questa piazza aiuta l’Europa perché l’aspirazione di tutti è che vedendo la piazza piena ci sia il ritorno al senso di umanità da parte di chi decide, dai potenti che hanno portato all’invasione dell’Ucraina”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE – GUARDA LA DIRETTA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata