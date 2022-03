Così i leader di Azione a Firenze

(LaPresse) “Bisogna mantenere la pressione alta sulla Russia attraverso le sanzioni e supportare la resistenza ucraina con gli armamenti,e bisogna anche prendere una posizione molto netta che è: non siano equidistanti e pacifisti a ogni costo, ma con gli ucraini e contro l’invasione russ”. Così il leader di Azione Carlo Calenda alla manifestazione a Firenze. “Bisogna aiutare gli ucraini in tutti i modi, salvo quelli che porterebbero ad una esclation” come in caso di una no fly zone. “L’export verso la Russia è di circa 7 miliardi, non è il nostro mercato principale. Dobbiamo fare sacrifici per la libertà, se non siamo disposti a fermare Putin oggi domani dovremo fermarli in un altro modo”, ha concluso.

