Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha parlato a margine di un evento a Milano

“In questo momento la priorità è dare risposte alle famiglie, imprese italiane e lombarde. La prima cosa da fare secondo noi è il taglio delle accise sulla benzina cosa che non comporta alcun danno all’erario”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Milano chiama Lombardia. Forza Italia incontra i territori per costruire insieme la Regione di domani’. “Se le cose dovessero peggiorare ancora allora dovremmo intervenire sull’Iva. Serve un’azione forte da parte dell’Europa e siamo molto soddisfatti che lo stesso Draghi lo abbia ribadito. Serve un altro Recovery per affrontare la nuova emergenza: servono eurobond, raccolta di fondi sul mercato europeo, serve un Tesoro europeo, serve altresì rinviare il Patto di Stabilità che non può rientrare in vigore il 1 gennaio 2023. E poi bisogna che continui da parte della BCE l’acquisto di titoli di Stato senza riduzioni dalla fine di questo mese. Serve dare stabilità al mercato anche per permettere alle banche di essere più flessibili. Tutto ciò deve servire anche per dare vita ad una difesa europea”, prosegue Tajani.

