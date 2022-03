Il ministro della Transizione ecologica: "i prezzi stanno crescendo in maniera non correlata con la realtà"

“Il mercato ha alzato i prezzi in maniera irragionevole e lo stanno pagando le imprese, è una colossale truffa creata dal nervosismo del mercato, i prezzi stanno crescendo in maniera non correlata con la realtà”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a SkyTg24.

