Il Presidente del Consiglio a Bruxelles dove ha incontrato la Presidente della Commissione Ue Von der Leyen

“Diversificazione, riorganizzazione e compensazione a tutela di cittadini e imprese. L’Italia al lavoro per ridurre in tempi rapidi la dipendenza dal gas russo”. Il premier Mario Draghi ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ha detto di avere sentito al telefono l’emiro del Qatar, Al Thani “con cui ho discusso in particolare di come rafforzare la cooperazione energetica tra i nostri Paesi”.

