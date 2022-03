Il leader della Lega: andiamo fisicamente a fermare le bombe

Matteo Salvini propone una marcia per la pace da Roma a Kiev. “Andiamoci, fisicamente. In tanti, perché va bene manifestare a Roma, a Madrid, a Berlino, a Parigi. Andiamoci. Andiamoci fisicamente a fermare le bombe”, ha proposto il leader della Lega a margine della veglia di preghiera organizzata da deputati e senatori nel chiostro della chiesa di San Gregorio Nazianzeno, nel complesso della Camera dei Deputati. “Adesso dall’Ucraina stanno scappando vedove e orfani, facciamoci entrare, oltre agli aiuti umanitari e le armi, anche un messaggio di pace. Chi ci sta, in qualche giorno si può fare”, ha aggiunto Salvini. “Ovviamente senza fare cose avventate. Se ci fossero centomila cittadini da tutta Italia e da tutta Europa che dicano ‘fermate la guerra’, sarebbe più complicato continuare a bombardare”.

