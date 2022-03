"Occorre prendere decisioni difficili come quella delle armi"

“Si può pregare come credenti e agire come politici anche assumendo decisioni difficili come quella delle armi”. Così il senatore Casini a margine della veglia di preghiera organizzata da deputati e senatori nel chiostro della chiesa di San Gregorio Nazianzeno nel complesso della camera dei deputati vista la guerra in Ucraina. “Tutti noi oggi capiamo il valore dell’accoglienza”, ha aggiunto Casini.

