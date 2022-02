La protesta con lancio di fogli verso il ministro per i Rapporti col Parlamento D'Incà

(LaPresse) Lancio di fogli e bagarre in Aula alla Camera quando il governo ha posto la questione di fiducia al decreto legge Covid, che inserisce l’obbligo vaccinale per gli over 50. I deputati del gruppo Misto-Alternativa ha anche occupato i banchi dell’esecutivo, costringendo il vicepresidente di turno, Andrea Mandelli a richiamarli all’ordine durante l’intervento del ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà. “Siamo stanchi dell’abuso del ricorso alla questione di fiducia da parte dell’esecutivo. Vogliamo discutere in aula, con i tempi previsti dalla democrazia questo decreto che riguarda il prolungamento dello stato d’emergenza e l’obbligo di vaccinazione per gli over 50”, lamentano i parlamentari di Alternativa.

