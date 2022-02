Duro attacco del politico dal palco del congresso: "È una scelta netta e definitiva"

“Noi siamo per il dialogo, ma questo non vuol dire accettare qualunque controparte. Noi non dialoghiamo e non accettiamo il confronto con il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia. È una scelta netta e definita perché il dialogo si fa a partire dai valori comuni”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo al congresso del partito in corso a Roma. “Con qualunque sistema elettorale ci sia – aggiunge – noi non saremo mai alleati con populisti e sovranisti”.

