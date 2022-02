Il vicepresidente di FI: "Bene la decisione della Consulta di dichiarare i quesiti ammissibili"

(LaPresse) “Forza Italia sostiene i contenuti dei Referendum, quindi ottima notizia la decisione della Corte Costituzionale di dichiararli ammissibil. Se si voteranno, io mi auguro nello stesso giorno delle Amministrative, voteremo ‘SÌ’, perché tutte le proposte di Referendum sono già anticipate in emendamenti di Forza Italia presentati in Parlamento”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di FI Antonio Tajani. “Il Referendum spingerà il Parlamento a fare in fretta, ma attenzione: in fretta e bene, perché non è questione solo di tempi, ma di contenuti. Se si può approvare una riforma con i contenuti con i quali ci riconosciamo, allora bene. Altrimenti si voterà nei Referendum”, ha concluso Tajani.

