Il capogruppo alla Camera parla a margine di una conferenza stampa sulla direttiva Bolkestein

(LaPresse) “Noi siamo in un punto perfetto nel centrodestra, quello dove ci hanno messo i nostri elettori. Noi non vogliamo governare per forza e ad ogni costo ma vogliamo governare per rispondere alle esigenze del popolo di centrodestra che in Italia è maggioritario e poter dire di mantenere le nostre promesse”. Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a proposito delle spaccature interne al centrodestra, a margine di una conferenza stampa sulla direttiva Bolkestein. “Se uno vuole costruire un polo alleato con la sinistra e il Partito democratico vorrà dire che cambierà nome” aggiunge. Sui referendum specifica: “Abbiamo raccolto le firme per quattro dei quesiti e tre sono stati accettati, su due siamo contrari e non saremo favorevoli durante la campagna”.

