Il leader della Lega propone di accorpare amministrative e referendum

“Se vogliamo risparmiare 200 milioni si potrà accorpare il referendum alle amministrative ma sceglierà il Governo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera, ipotizzando un Election Day con i quesiti referendari sulla giustizia e le amministrative. “Questo sarà un referendum che si inserisce nel piano del Governo Draghi. Stiamo facendo altre riforme, una giustizia più giusta, più libera, più veloce serve al Paese. Questi referendum da oggi sono patrimonio di tutti” ha aggiunto Salvini.

“Contiamo che nessuno giochi contro – ha aggiunto Salvini – Chi è d’accordo vota sì, chi non è d’accordo vota no. Non sono referendum contro i magistrati ma che liberano la magistratura dalle correnti”. “Il centrodestra unito darebbe prova di sì, ma non penso a comitati per il Sì del centrodestra, perché sono quesiti di tutti. Mi aspetto il sì anche del M5S, c’è Può ridare forma, sostanza e coerenza partendo dalla giustizia. Diciamo che il centrodestra compatto, come questa notte al tetto al contante, ottiene risultati, diviso no”.

GUARDA ANCHE Salvini esulta: Italiani protagonisti dopo 30 anni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata