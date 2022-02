Così il leader della Lega: "Il Parlamento per trent’anni non è riuscito a intervenire sulla giustizia"

(LaPresse) “Il Parlamento per trent’anni non è riuscito a intervenire sulla giustizia. Con la riforma Cartabia sono stati fatti alcuni passi, ma la riforma complessiva deve farla il popolo sovrano”. Così il leader della, Lega Matteo Salvini, al punto stampa davanti alla Corte Costituzionale in Piazza del Quirinale. “Gli scandali di questi mesi, sei milioni di italiani in attesa di sentenza sono inaccettabili”, ha continuato Salvini aggiungendo: “Ringrazio Amato che qualche giorno fa disse di non andare a cercare il pelo nell’uovo ma la cosa importante è che i cittadini si esprimano. Siamo qua ad attendere che i giudici si esprimano perché il referendum è sempre una buona notizia”.

