Il premier: "Sul testo non verrà posta la fiducia". Intervento sulle bollette settimana prossima

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il testo Cartabia di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario. Stop alle cosiddette porte girevoli. Secondo quanto prevede la bozza “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto cariche politiche elettive, al termine del mandato sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti”.

“E’ stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa grazie anche alle numerose interazioni con i partiti del ministro Cartabia e del sottosegretario Garofoli”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Il premier ha sottolineato l’impegno della maggioranza ad approvare in tempi rapidi la riforma, prima della prossima elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, e senza porre la fiducia in Parlamento. “La magistratura che va ringraziata per il quotidiano lavoro della stragrande maggioranza di magistrati”, ha sottolineato Draghi, facendo poi sapere che “i provvedimenti presi in Cdm riguardano la riforma del Csm ed anche la procedura per la vendita di Ita”.

“Il dovere del governo è proseguire e affrontare sfide importanti per gli italiani che sono quella immediata del caro energia, quello meno immediata ma preoccupante che è l’inflazione che sta aggredendo il potere acquisto dei lavoratori ed erodendo, anche se per ora non si vede, la competitività delle imprese, c’è poi l’uscita dalla pandemia e poi il Pnrr che sta andando molto bene”, ha affermato ancora il premier, che ha aggiunto:”Il Pnrr sta andando molto bene“. “E’ fondamentale che la crescita non sia strozzata dal caro energia”, ha affermato il presidente del Consiglio preannunciando un intervento sulle bollette che sarà presentato la prossima settimana.

“Questo percorso di rinnovamento innanzitutto ha a che fare con l’attitudine personale delle persone, lo diceva la Corte costituzionale: è una forma mentale, un costume, una coscienza. Ma norme più adeguate e più rigorose possono sostenere la magistratura in questo percorso”, ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. “Questa riforma era dovuta, dunque, innanzitutto ai tantissimi magistrati che lavorano quotidianamente, silenziosamente fuori da ogni esposizione di ogni genere – aggiunge -. E lo dobbiamo ai cittadini che hanno diritto di recuperare a recuperare una piena fiducia nella nostra magistratura”.







