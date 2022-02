Così la vicesegretaria dem al termine della segreteria del Partito democratico

(LaPresse) – “Nel corso della segreteria abbiamo affrontato soprattutto il tema del caro energia, delle bollette e del caro vita. Stiamo lavorando su proposte che tengano insieme le diverse esigenze e per evitare che questi rincari mettano a rischio la ripresa”. Così la vicesegretaria Pd, Irene Tinagli, al termine della segreteria Dem. “Questa è la priorità dei nostri interventi. Inoltre chiederemo al governo di monitorare l’impatto che i rincari possono avere sulla vita delle famiglie, affinché il caro energia non si riversi sul caro vita, perché stiamo registrando aumenti sul cibo e altre voci. Per tutelare le famiglie in difficoltà, le piccole imprese, Comuni e ospedali, scuole e trasporto. Dobbiamo intervenire e fare presto. Non bastano le misure, la tempistica sarà fondamentale”, ha aggiunto.

