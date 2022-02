Le parole del leader della Lega dopo quelle di Giorgia Meloni

Milano, 9 feb. (LaPresse) – “Queste sono scelte che spettano a mamma e papà e pediatri, che non sono oggetto di dibattito politico per quello che mi riguarda”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Capital, dopo aver sottolineato che sua figlia “non” è vaccinata contro il coronavirus. Le parole di Salvini arrivano dopo che anche Giorgia Meloni aveva dichiarato alla Stampa che non vaccinerà la figlia di cinque anni contro il Covid.

