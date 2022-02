Il ministro degli Esteri ha inviato una lettera al presidente e al garante dei Cinquestelle, Giuseppe Conte e Beppe Grillo

“Mi rendo conto che per esprimere queste idee, seppur in maniera propositiva e costruttiva, non posso ricoprire ruoli di garanzia all’interno del Movimento. Non lo ritengo corretto. Per questo motivo, ho deciso di dimettermi da presidente e membro del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle“. Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lettera inviata al presidente e al garante dei Cinquestelle, Giuseppe Conte e Beppe Grillo. “Ringrazio gli iscritti che mi avevano votato ed eletto, ringrazio Virginia (Raggi, ndr) e Roberto (Fico, ndr) che mi avevano votato presidente, ringrazio Beppe per la fiducia nell’avermi indicato nella rosa dei potenziali membri del Comitato”.

“Sono state giornate intense. L’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della Repubblica per i successivi sette anni. Dopo la rielezione del presidente Sergio Mattarella, ho proposto di avviare una riflessione interna al Movimento. Penso che all’interno di una forza politica sia fondamentale dialogare, confrontarsi e ascoltare tutte le voci”. Si legge ancora nella lettera in cui ha rassegnato le dimissioni da componente e presidente del Comitato di garanzia dei Cinquestelle. “Tutte le anime, anche chi la pensa in maniera diversa, devono avere spazio e la possibilità di esprimere le proprie idee – aggiunge -. E lo dico perché anche io in passato ho commesso degli errori su questo aspetto, errori che devono farci crescere e maturare. Sarebbe sbagliato, invece, fare passi indietro”.

