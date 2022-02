Così il leader del Carroccio all'uscita dal Mise dopo l'incontro con Giorgetti

“La pandemia dice che i dati sono in costante miglioramento quindi la normalità e è un dovere. A fine dello stato di emergenza previsto per marzo, ci sarà il ritorno alla serenità per gli italiani. Il nostro compito è non complicare la vita alle mamme e ai papà”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’uscita dal Mise dopo l’incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti. “Strappo sul governo? No, io non sono d’accordo sul fatto che le mamme e i papà vengano messi in difficoltà, nessun ragionamento politico, questo lo lascio a Letta”.

