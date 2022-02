Il leader della Lega dopo le polemiche suscitate da uno scatto sui social

(LaPresse) “La mascherina è quella che stando ad alcuni siti io avrei photoshoppato, sarei proprio cretino. Quindi ho appositamente messo dal vivo la vera mascherina che durante le riunioni vere indosso davvero, a 48 anni non ci sono ancora arrivato a ritoccare le foto, non so neanche come si fa”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della polemica suscitata da una foto postata sui social che lo ritrae con alcuni leghisti della squadra che sta al Pirellone, e che per molti sarebbe stata ritoccata per aggiungere le mascherine ad alcuni politici. La prima risposta ieri è stata che si trattava di un filtro ‘nitidezza’ del telefono, che faceva emergere i volti sotto le mascherine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata